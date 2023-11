Baldur's Gate III hat bei den diesjährigen Golden Joystick Awards die höchste Auszeichnung erhalten

HQ

Das beste Gaming-Jahr seit 20 Jahren? Ja, laut einem früheren Nachrichtenartikel, in dem wir darüber geschrieben haben, wo die Bewertungen auf Metacritic dies zeigen. Die Konkurrenz ist natürlich groß, wenn es um die begehrten Game Awards geht, die jetzt vergeben wurden und letzten Freitag war es Zeit für die Golden Joystick Awards zum 41. Mal. Larians großartiges Baldur's Gate III war der große Gewinner und das Spiel brach auch Rekorde, indem es sieben Auszeichnungen mit nach Hause nahm, darunter das prestigeträchtigste "Ultimate Game of the Year".

Am 7. Dezember ist es Zeit für The Game Awards, die neben aufregenden Ankündigungen auch eine Preisverleihung bieten werden, und es wird spannend sein zu sehen, ob Larian seinen Erfolg mit dem Spiel bei diesem Event wiederholen kann.

Nachfolgend sehen Sie alle Gewinner: