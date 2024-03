Baldur's Gate III hat 15 Millionen Einheiten verkauft

HQ

Das Spiel des Jahres 2023 und eines der am häufigsten ausgezeichneten Spiele der letzten Gaming-Events und -Wettbewerbe, Baldur's Gate 3, wird von Larian Studios weder in Form einer Fortsetzung noch durch eine Erweiterung mit DLC fortgesetzt. Das mag viele Fans verletzen, die sich mehr Abenteuer vom Studio an der Schwertküste erhofft hatten, aber das bedeutet nicht, dass Larian dem Titel, dem sie so viele Jahre gewidmet haben und der ihnen nun die finanzielle Freiheit gegeben hat, ihr neues Projekt zu entwickeln, nicht dankbar sind.

In einem Interview mit Exputer bestätigte der CEO des Studios, Swen Vincke, dass sich Baldur's Gate III bereits doppelt so gut verkauft hat wie das vorherige Spiel des Studios, Divinity: Original Sin 2. Nach Angaben des Medienunternehmens verkaufte sich DOS 2 rund 7,5 Millionen Mal, so dass Baldur's Gate III bereits 15 Millionen in den Verkäufen auf allen Plattformen (d. h. PC, PS5 und Xbox Series) überschritten hat.

Im selben Interview sagt Vincke, dass das Projekt, an dem sie arbeiten, jetzt weit entfernt vom Dungeons and Dragon-Universum, BG3 im Vergleich dazu "zwergenhaft" erscheinen lassen wird. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf.