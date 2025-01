Baldur's Gate III feiert 100 Millionen Mod-Downloads, indem es einem Charakter ein ernsthaftes Truhen-Upgrade verpasst

HQ

Obwohl Baldur's Gate III ein großartiges Spiel ist, um Vanilla zu spielen, haben viele Leute Mods installiert, um ihre Erfahrung in Faerun aufzupeppen. Von Mods, die neue Rüstungen, Waffen, Haare und Gesichtszüge hinzufügen, bis hin zu alberneren Mods, wie z. B. solchen, die jeden Feind in ein riesiges Kaninchen oder deinen Spieler in einen Käselaib verwandeln.

Larian Studios bestätigte kürzlich, dass insgesamt 100 Millionen Mods für das Spiel heruntergeladen wurden, und sie feierten die Ankündigung mit einem Bild von Withers, dem freundlichen Lich, der dir hilft, tote Charaktere wieder zum Leben zu erwecken, und der ein paar neue Funktionen auf seiner Brust hat.

Withers with big naturals ist genau die Art von Mod, die man denken würde, und obwohl Larian es nicht offiziell gemacht hat, indem sie es in das Spiel aufgenommen haben, ist es klar, dass sie Fans davon sind, dass ein vollbusiger Lich dir hilft.