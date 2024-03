Baldur's Gate III erzielt die meisten Siege bei den GDC Awards

HQ

Baldur's Gate III mag sich angesichts der schieren Menge an Spieleveröffentlichungen, die wir seitdem hatten, wie eine ferne Erinnerung anfühlen, aber die Award-Saison ist noch nicht vorbei, wie einige große Gewinne bei den Game Developers Choice Awards beweisen.

Larians RPG-Epos gewann den Preis für das Spiel des Jahres, den Publikumspreis, das beste Design und die beste Erzählung. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gewann den Preis für die beste Technologie und den Innovation Award. Alan Wake 2 erhielt den Preis für die beste visuelle Kunst und Hi-Fi Rush einen würdigen Sieg für den besten Ton.

Venba war sowohl das beste Debütspiel als auch der Gewinner des Social Impact Award. Neben Venba würden viele der Namen hier ab 2023 auf der Liste der Spiele des Jahres stehen, wobei Venba nur fehlt, weil es für einige vielleicht unter dem Radar geflogen ist.

Sehen Sie sich alle Gewinner im folgenden Video an: