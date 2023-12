Baldur's Gate III Entwickler wollen, dass RPGs nach dem Erfolg des Spiels seltsam werden

HQ

Nach dem Gewinn des Spiels des Jahres bei den Game Awards und den goldenen Joysticks scheint nur noch wenig das epische RPG von Larian Studios aufhalten zu können. Als sie kürzlich über den Erfolg sprachen, sprachen einige der Entwickler darüber, wie sie hoffen, dass es Veränderungen in der Branche bewirken wird.

"Ich möchte, dass die Leute auf alle möglichen seltsamen Tangenten abschweifen und versuchen, herauszufinden, wie wir das verbessern können", sagte der leitende Systemdesigner Nick Pechinen gegenüber GQ. Der Produktionsleiter David Walgrave sprach weiter darüber, wie Publisher in der Vergangenheit gesagt hätten, dass sich ein Spiel wie Baldur's Gate III nicht verkaufen würde.

"In den 90ern fühlte es sich an, als wäre rundenbasiert nicht mehr cool. Als wir mit der Kickstarter-Kampagne für [Divinity: Original Sin] anfingen, hatten uns die Publisher ein Jahrzehnt lang gesagt: 'Das wird sich nie verkaufen.' Writing Director Adam Smith möchte, dass dieses neue Spiel "die Türen öffnet"."Wenn man sich den Indie-Bereich ansieht, sind RPGs nie verschwunden. Die Leute können zu einem Verleger gehen und sagen: 'Nun, schau mal, was es verdammt noch mal für sie getan hat'", sagte er.

Es ist wahrscheinlich, dass wir die volle Wirkung von Baldur's Gate III in den kommenden Jahren nicht sehen werden, aber es ist schwer vorstellbar, dass die Branche nach diesem Erfolg keine Notizen macht.