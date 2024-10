Baldur's Gate III Entwickler haben die Nase voll von Scalpern

HQ

Wenn Gamer etwas zu befürchten haben, abgesehen von den Tiefen ihres Geldbeutels, wenn sie sich eine teure Collector's Edition kaufen, dann sind es Scalper. Bevor Sie sich an Ihren PIN-Code erinnern können, werden Sie feststellen, dass die Lagerbestände ausverkauft sind und bei eBay das Zehnfache des ursprünglichen Preises angeboten werden.

Michael Douse von Larian Studios (via TheGamer) ging auf Twitter/X, um Scalper dafür zu kritisieren, dass sie sich die Baldur's Gate III Collector's Edition-Aktien geschnappt haben. In dem Beitrag zeigt er ein Bild eines CE, das bei eBay für 2.900 Pfund verkauft wird, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 217 Pfund ist, für die die Edition gedacht war.

In der Vergangenheit gab es Bemühungen, Scalper daran zu hindern, Aktien aufzukaufen, aber es scheint ein Trend zu sein, der nicht aufhören wird, solange es auch nur einen Hauch von Gewinn für die nervigsten Leute gibt, die man sich vorstellen kann.