Baldur's Gate III enthüllt zwei neue Völker und eine neue Stufenobergrenze

HQ

Baldur's Gate III hat kürzlich seine Veröffentlichungstermine für PC und PS5 aktualisiert, und jetzt haben die Entwickler in einem neuen Community-Beitrag eine neue Level-Obergrenze sowie zusätzliche Rennen für das Spiel bestätigt.

Die Stufenobergrenze liegt jetzt bei 12 statt bei 10, was bedeutet, dass Zauber der 6. Stufe wie Ottos unwiderstehlicher Tanz und Kettenblitz im späten Spiel verfügbar sein werden. Die Rassen Halbork und Drachenblut kommen ebenfalls ins Spiel.

Das Drachenblut gibt den Spielern 10 zusätzliche Unterrassen, die jeweils an eine andere Farbe gebunden sind, und der Halbork hat einige interessante Fähigkeiten, darunter die Möglichkeit, auf 1 Trefferpunkt statt auf 0 zu fallen, wenn er im Kampf niedergeschlagen wird.

Das Volk der Zwerge hat auch eine neue Unterrasse in den Duregar, die mit 200 zusätzlichen Dialogantworten kommt, wenn du diese Klasse auswählst. Baldur's Gate III scheint ein Gigant von einem RPG zu sein, mit einer unglaublichen Menge an Optionen, wenn es am 6. August für PC veröffentlicht wird.