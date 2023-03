Baldur's Gate III Early Access-Besitzer erhalten ein kostenloses Upgrade auf Digital Deluxe Edition

HQ

Larian Studios hat bestätigt, dass jeder, der derzeit die Early Access-Version von Baldur's Gate III auf dem PC besitzt, ein kostenloses Upgrade auf die Digital Deluxe Edition des Spiels erhält, wenn es im August vollständig veröffentlicht wird.

Wie in einem Tweet erwähnt, wird uns gesagt: "Wenn Sie Baldur's Gate 3 bereits auf dem PC besitzen oder es vor dem Start in Early Access kaufen, erhalten Sie am Starttag ein kostenloses Upgrade auf Digital Deluxe Edition".

Wann Baldur's Gate III debütieren wird, wird der Titel am 31. August auf PC und PlayStation 5 erscheinen und wird auch Baldur's Gate III in Entwicklung sein" target="_blank"> kommt in Zukunft auf Konsolen der Xbox Series, wenn auch später als beabsichtigt, da Larian einige Entwicklungsprobleme mit der Plattform hat.