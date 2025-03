Baldur's Gate III Director sagt, dass Singleplayer-Spiele nicht tot sind, sie müssen nur gut sein

HQ

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der Singleplayer-Spiele wieder in Frage gestellt werden, so Swen Vincke. Seit Jahren scheint es eine Debatte über die Zukunft von Singleplayer-Spielen zu geben, die immer wieder auftaucht.

Laut dem Regisseur von Baldur's Gate III hat er von wichtigen Persönlichkeiten in der Spieleindustrie Gerede über Singleplayer-Spiele gehört, die keine Zukunft haben, insbesondere große Singleplayer-Spiele. Als jemand, der bei einem der besten Einzelspieler-Erlebnisse der letzten Jahre Regie geführt hat (Koop ist enthalten, aber nicht erforderlich), hat Vincke natürlich ein Problem mit dieser Meinung.

"Wieder die Zeit des Jahres, in der große Einzelspieler-Spiele für tot erklärt werden. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Das sind sie nicht. Sie müssen nur gut sein", schrieb Vincke. "Das Problem ist, dass diese Art von Haltung Konsequenzen hat. Denn bevor man sich versieht, wird es zu einem Mantra. Das bin also nur ich, der versucht, ein Gegengewicht zu geben. Ich denke, gute Singleplayer-Spiele werden auch weiterhin so gut laufen wie bisher. Sie müssen nur gut und innovativ genug sein."

In diesem Jahr haben wir bereits gesehen, wie Kingdom Come: Deliverance II Großartiges erreicht hat, und da in diesem Jahr noch viele mit Spannung erwartete Einzelspieler-Spiele vor uns liegen, können wir uns vorstellen, dass weitere Erfolgsgeschichten auf uns zukommen werden.

Vinckes Meinung klingt positiv für Singleplayer-Spiele, aber im modernen Gaming-Zeitalter können sowohl Singleplayer- als auch Multiplayer-Spiele nicht damit auskommen, einfach nur gut zu sein. Es gibt großartige Spiele, bei denen ein Studio immer noch geschlossen werden muss, und so ist es nicht immer der Fall, dass ein Einzelspieler-Titel scheitert, weil er nicht gut genug war. Dennoch sollte das wichtige Leute in der Branche nicht davon abhalten, an den Einzelspielermodus zu glauben.