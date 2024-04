Baldur's Gate III, das erste Spiel, das die fünf wichtigsten GOTY-Auszeichnungen der Branche in der Geschichte gewonnen hat

HQ

Wie viele erwartet hatten, verneigte sich die gestrige Zeremonie der BAFTA Games erneut vor der Arbeit von Larian Studios, obwohl es kein Erdrutschsieg war. Baldur's Gate III nahm bei der britischen Verleihung tatsächlich den Preis für das Spiel des Jahres mit nach Hause, zusammen mit drei weiteren der zehn Auszeichnungen, für die er nominiert war.

Mit dieser neuen Ehre, die sich bereits in den Händen seiner Schöpfer befindet, kann sich Baldur's Gate 3 nun rühmen, das einzige Spiel in der Geschichte zu sein, das bei allen fünf großen Preisverleihungen des Jahres (BAFTA Games Awards 2024, The Game Awards 2023, The Golden Joystick Awards, D.I.C.E Awards und GDC Awards) GOTY gewonnen hat. Und während wir immer von weiteren Abenteuern mit seinen Charakteren träumen werden, ist Larians Rollenspiel bereits ein zeitloses Werk.

Und obwohl es gestern Abend bei den 20. BAFTA Games Awards viele andere Auszeichnungen gab, ist es erwähnenswert, dass Baldur's Gate auch den Publikumspreis, die beste Erzählung, den besten Soundtrack und den besten Nebendarsteller mit nach Hause nahm, in diesem Fall Andrew Wincott für seine Rolle als Raphael.

Wenn Sie es noch nicht gespielt haben und eine andere Ausrede dafür brauchten, hier ist sie.