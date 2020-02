Baldur's Gate III bietet "beispiellose Spielerfreiheit"

Der Entwickler Larian Studios bezeichnet sein neues Rollenspiel Baldur's Gate III als ihr bisher größtes und ehrgeizigstes Projekt und dass das nicht nur Marketing-Geschwätz ist, wollen sie uns Ende dieser Woche beweisen. Auf der PAX East wollen sie uns einen Einblick in das Spiel präsentieren und deshalb hat der Wizards-of-the-Coast-Präsident Chris Cocks (von der Muttergesellschaft) noch einmal ordentlich die Werbetrommel gerührt. Er schwärmt über die spielerische Freiheit, die in einer "bisher nicht gekannten Größenordnung" in diesem Abenteuer zum Vorschein kommen soll:

"Baldur's Gate III ist die lang erwartete dritte Folge des erfolgreichen Rollenspiel-Franchise, das von Generationen von D&D- und RPG-Fans gleichermaßen geliebt wird. Es ist das Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit Larian Studios, die berühmt für die von Kritikern gefeierte Divinity-Reihe [...] sind. Es handelt sich um ein Story-fokussiertes Rollenspiel, das die Grenzen des Genres überschreitet und beispiellose Freiheit für Spieler, wichtige Entscheidungen, einzigartige Begleiter und unvergessliche Inhalte bietet."

Es scheint ganz so, dass die Ambitionen beim Studio und den Rechte-Inhabern groß sind. Dass Divinity: Original Sin mächtig Freiheit in Bezug auf das Charakter-Design, die Geschichte und Mechaniken bot, stimmt aber. Wir haben diese Woche übrigens aus der gleichen Quelle erfahren, dass Baldur's Gate III noch in diesem Jahr in die Early-Access-Entwicklung übergeht. Wer nicht mehr bis zur Präsentation warten möchte, schaut sich unten die ersten Screenshots an, die gerade geleakt wurden. Eine anonyme Quelle auf Imgur hat sie geteilt und sie machen einen vielversprechenden Eindruck.