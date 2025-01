Baldur's Gate III bekommt bald lokalen Koop-Modus für Xbox Series S

HQ

Die Larian Studios haben sich offiziell von Baldur's Gate III getrennt, aber sie können nicht ganz loslassen, und Ende letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass sie Patch 8 in Arbeit haben. Jetzt haben sie es an ausgewählte Teilnehmer verschickt - und uns in einem Blogbeitrag mit einer großen Überraschung mehr darüber erzählt.

Das Studio schreibt:

"Möchtest du Multiplayer etwas näher an deinem Zuhause spielen? Patch 8 wird auch Splitscreen auf Xbox Series S-Konsolen bringen!"

Es wurde gesagt, dass dieses Feature eines der Hauptprobleme war, die Larian mit Baldur's Gate III für Xbox Series S hatte, was dazu führte, dass das Spiel für Xbox um mehrere Monate verschoben wurde, obwohl das Feature erst jetzt kommt. Besser spät als nie, wie man so schön sagt.