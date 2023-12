Baldur's Gate III Autor sagt nicht nein zu neuen Rassen

HQ

Baldur's Gate III ist voll von Möglichkeiten, deinen Charakter anzupassen. Von der Klasse, die du auswählst, bis hin zu den Dutzenden von Frisuren, aus denen du wählen kannst, gibt es viele Gründe, warum Menschen Stunden damit verbringen, ihren Abenteurer zu basteln.

Aber trotz alledem wollen die Leute immer noch mehr Rassen zur Auswahl haben. Im Moment gibt es 11 Basisrassen im Spiel, aber D&D ist ein Spiel mit Dutzenden von Rassen, die es dir ermöglichen, alles zu spielen, von einem Gestaltwandler bis hin zu einem massiven Schildkrötenmann.

In einem kürzlichen XboxOn-Livestream sagte Writing Director Adam Smith: "Wir haben im Moment keine konkreten Pläne für neue Rennen, aber wir sagen nicht nein. Alles, was ich euch sagen kann, ist, dass wir planen, weitere Updates zu machen, wir sind noch nicht fertig."

Es wäre eine ziemliche Aufgabe, neue Rassen ins Spiel zu bringen, da Larian sich auch zusätzliche Dialogzeilen für diese Rassen einfallen lassen müsste, sowie möglicherweise einige NPCs derselben Rasse erstellen müsste, damit sich ein Spieler nicht wie der einzige Tortle an der Schwertküste fühlt. Selbst für das Drachenblut, das eine der letzten Rassen war, die für das Spiel angekündigt wurden, fühlt es sich nur so an, als würdest du als dein großes, schuppiges Selbst wahrgenommen werden, wenn du Akt 3 erreichst.