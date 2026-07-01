Baldur's Gate II Co-Lead Designer hat bereits abgelehnt, Baldur's Gate 4 zu machen.

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James Ohlen, ehemaliger Leiter des neuen Sci-Fi-RPGs Exodus und Chef des Studios Archetype Entertainment, hat viel Erfahrung darin, großartige Videospiele zu liefern. Er war leitender Designer von Baldur's Gate II, und so dachte Hasbro – der Besitzer von Archetype – dass er und sein Team gut für das kommende Baldur's Gate 4 passen würden.

Ohlen, wie er PC Gamer sagte, hatte andere Pläne. "An dem Tag, als [Chris Cox, Hasbro-CEO], wusste, dass sie es nicht machen würden, rief er mich an. 'Hey James, was hältst du davon, Baldur's Gate 4 zu machen?' Und ich dachte: 'Ich will nicht, ich würde scheitern, und hier ist der Grund, warum ich scheitern würde'", sagte er.

"Ich möchte nicht gegen das konkurrieren. Exodus zu machen ist schon schwer genug, aber gegen Baldur's Gate 3 antreten zu müssen? Das wäre Wahnsinn", fuhr Ohlen fort und erklärte, dass Larian wirklich Blitze in einer Flasche für Baldur's Gate III hatte, nicht nur, weil er zum perfekten Zeitpunkt landete, sondern weil er Larians Motor sehr nutzte, der durch mehrere Iterationen entwickelt worden war, um das Maß an Freiheit zu ermöglichen, das wir in Baldur's Gate III gesehen hatten. "Swen wird immer die Meisterin darin sein, solche Dinge zu bauen. Es ist wirklich schwer, ihn von diesem Thron zu entfernen, einfach wegen allem – den Werkzeugen, dem institutionellen Wissen, dem Team", sagte Ohlen.

Wenn Archetype Entertainment also den Job abgelehnt hätte und vor etwa zwei Jahren gefragt worden wäre, wen hält Ohlen dann für perfekt? Seiner Meinung nach sollte es jemand sein, der frisch ist und denkt, er könne alles anders und besser machen als seine Konkurrenten. "Das war ich damals in Baldur's Gate. Ich dachte: 'Alle anderen sind schlecht und wir werden es rocken.' Es war wir gegen alle anderen Spielestudios, wir werden sie übertreffen. Und weil keiner von uns vorher Spiele gebaut hatte, dachten wir alle: 'Wir machen alles anders.' Und manchmal braucht man das."