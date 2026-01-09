Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Baldur's Gate III

Baldur's Gate 3 wird doch nicht auf Switch 2 erscheinen

Gerüchte deuten auf Lizenzprobleme bei Hasbro und Wizards of the Coast hin, was dieses Spiel etwas schmerzhafter macht, zumal Switch 2 auf dem Papier sehr gut zu passen scheint.

HQ

Schlechte Nachrichten für diejenigen, die gehofft hatten, Baldur's Gate 3 auf Nintendos neuester Handheld-Konsole zu spielen. Während einer Fragerunde auf Reddit heute bestätigte Larian-Chef Swen Vincke, dass das gefeierte Rollenspiel nicht auf Switch 2 erscheinen wird – obwohl das Team das Spiel gerne portiert hätte – es war einfach nicht ihre Entscheidung.

Vincke sagte:

"Wir hätten es gerne getan, aber es war nicht unsere Entscheidung."

Das ist natürlich etwas enttäuschend, vor allem, da die Hardware selbst ziemlich leistungsfähig ist und die Konsole dank der neuen Controller tatsächlich Mauseingaben unterstützt. Kurz gesagt, zumindest auf dem Papier wäre die Switch 2 perfekt für Baldur's Gate 3 gewesen. Vincke ging nicht genau darauf ein, warum der Port gestoppt wurde, aber Gerüchten zufolge liegt es an Lizenzproblemen mit den IP-Inhabern Hasbro und Wizards of the Coast.

Vincke erwähnte jedoch, dass Larian erwägen wird, seinen kommenden Fantasy-Blockbuster Divinity auf der Konsole zu veröffentlichen. Und ihr technisches Team freut sich angeblich auf die Herausforderung, wenn die Zeit gekommen ist.

Hattest du gehofft, Baldur's Gate 3 auf der Switch 2 zu spielen?

Baldur's Gate III

Ähnliche Texte

0
Baldur's Gate III auf PS5Score

Baldur's Gate III auf PS5
KRITIK. Von Toni Turren

Trotz der Tatsache, dass es einige kleine Fehler in Baldur's Gate 3 gibt, kommt es als eine der besten Veröffentlichungen im Jahr 2023 heraus, obwohl es im Vergleich zur PC-Version einige langsame Teile gibt. Am wichtigsten ist es zu verstehen, dass dieses Spiel rundenbasiert ist und sich daher viel mehr von der Veröffentlichung von 2004 unterscheidet.

0
Baldur's Gate 3Score

Baldur's Gate 3
KRITIK. Von Patrik Severin

Patrik hat seine Überlebensausrüstung gepackt, um eine langwierige Rückkehr an die Schwertküste zu bewältigen und um zu sehen, ob das dritte Baldur's Gate sinnvoll ist, um den Sommer mit ...



Lädt nächsten Inhalt