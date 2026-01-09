Baldur's Gate 3 wird doch nicht auf Switch 2 erscheinen

HQ

Schlechte Nachrichten für diejenigen, die gehofft hatten, Baldur's Gate 3 auf Nintendos neuester Handheld-Konsole zu spielen. Während einer Fragerunde auf Reddit heute bestätigte Larian-Chef Swen Vincke, dass das gefeierte Rollenspiel nicht auf Switch 2 erscheinen wird – obwohl das Team das Spiel gerne portiert hätte – es war einfach nicht ihre Entscheidung.

Vincke sagte:

"Wir hätten es gerne getan, aber es war nicht unsere Entscheidung."

Das ist natürlich etwas enttäuschend, vor allem, da die Hardware selbst ziemlich leistungsfähig ist und die Konsole dank der neuen Controller tatsächlich Mauseingaben unterstützt. Kurz gesagt, zumindest auf dem Papier wäre die Switch 2 perfekt für Baldur's Gate 3 gewesen. Vincke ging nicht genau darauf ein, warum der Port gestoppt wurde, aber Gerüchten zufolge liegt es an Lizenzproblemen mit den IP-Inhabern Hasbro und Wizards of the Coast.

Vincke erwähnte jedoch, dass Larian erwägen wird, seinen kommenden Fantasy-Blockbuster Divinity auf der Konsole zu veröffentlichen. Und ihr technisches Team freut sich angeblich auf die Herausforderung, wenn die Zeit gekommen ist.

