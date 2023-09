Bald wirst du in der Lage sein, Sea of Thieves zu spielen, ohne Angst vor rivalisierenden Piratencrews zu haben

HQ

Rare hat angekündigt, dass die Spieler später in diesem Jahr, wenn die zehnte Staffel von Sea of Thieves ihr Debüt feiert, in der Lage sein werden, die Meere zu erkunden, ohne befürchten zu müssen, von rivalisierenden Piratencrews überfallen und angegriffen zu werden.

Wie in einer Vorschau auf die zukünftige Saison erwähnt, gibt Rare an, dass das Feature als Safer Seas bekannt ist und es den Spielern ermöglicht, einen großen Teil des Spiels zu erleben, aber nicht alles. Es wird einige Vorbehalte mit dem Modus geben, was bedeutet, dass ihr stattdessen in den regulären Hochseemodus wechseln müsst, um das volle Sea of Thieves-Erlebnis zu erhalten.

Speziell für die Art und Weise, wie sich die beiden unterscheiden werden, erlaubt Safe Seas den Spielern Folgendes:





Steige in allen Handelskompanien bis Stufe 40 auf, mit Ausnahme von The Reaper's Bones und Athena's Fortune.



Verdiene Gold und Ruf zu einem reduzierten Preis.



Verdiene saisonalen Ruhm mit der gleichen Rate wie auf hoher See.



Spiele alle Seemannsgarne alleine oder mit deinen Freunden durch.



Arbeiten Sie auf alle anwendbaren Belobigungen und Erfolge hin.



Kaufe kosmetische Gegenstände in den Außenposten und Seeposten-Läden.



Laden Sie beliebige Xbox Live-Freunde in Ihre Sitzung ein.



Was High Seas den Spielern stattdessen erlaubt:





Werde zur Piratenlegende.



Verdiene Ruf und Gold für Athenes Vermögen und Die Knochen des Schnitters.



Sanduhr-Fraktionskämpfe.



Kommandiere dein eigenes Schiff.



Segel als Teil einer Gilde.



Segeln Sie als Abgesandter einer Handelskompanie.



Live-Events wie Gold & Glory.



In Bezug auf die anderen zusätzlichen Features, die als Teil der zehnten Saison eintreffen werden, wird Guilds debütieren, das es bis zu 24 Piraten ermöglicht, zusammenzukommen und sich auf den Meeren einen Namen zu machen. Ebenso wird The Skull of Siren Song ein neues Weltereignis sein, bei dem Piraten in einem gemeinsamen Reiserennen gegeneinander antreten, um eine verschlossene Truhe und ihren Schlüssel zu finden.

Die zehnte Staffel von Sea of Thieves erscheint am 19. Oktober 2023 für PC und Xbox.