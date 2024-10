Bald werdet ihr in der Lage sein, die Titel, die ihr besitzt, über Xbox Cloud Gaming zu spielen

HQ

Game Pass Ultimate-Abonnenten können seit Jahren die überwiegende Mehrheit der Spiele des Dienstes über die Cloud spielen, so dass es möglich ist, Xbox auf Ihrem Laptop oder Smartphone zu spielen, während Sie an einem schönen Sommertag am Strand in Benidorm sitzen, es sich in einer Berghütte in Nordschweden gemütlich machen oder am Los Angeles International Airport auf Ihren Flug warten.

Jetzt berichtet The Verge, dass diese Funktion viel besser werden wird, als sie bereits ist, da Microsoft sich darauf vorbereitet, Mitgliedern des Xbox Insiders-Programms ab November das Spielen von Tausenden weiterer Titel (mit einigen Ausnahmen aufgrund von Publisher-Vereinbarungen) über die Cloud zu ermöglichen, vorausgesetzt, sie besitzen die Spiele.

Auf diese Weise kannst du Dinge spielen, die du besitzt und die derzeit kein Cloud-Gaming unterstützen, wie Elden Ring, Like a Dragon: Infinite Wealth oder der jüngste Erfolg von Warhammer 40.000: Space Marine II - und natürlich der gestrige Hit Metaphor: ReFantazio.

Wir wissen noch nicht, wann die Funktion für die Öffentlichkeit freigegeben wird, aber normalerweise dauert es mindestens einen Monat von der Einführung in das Xbox Insider-Programm bis zur öffentlichen Veröffentlichung. Es ist jedoch ein Feature, auf das es sich zu warten lohnt, finden Sie nicht?