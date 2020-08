Bald sind Supreme Kais in Dragon Ball Xenoverse 2 spielbar

Bandai Namco gab letzte Woche bekannt, dass Dragon Ball Xenoverse 2 seit seinem Verkaufsstart in 2016 mehr als 6 Millionen Kopien veräußern konnte. Diese Nachricht wurde zum Anlass genommen, um uns auf das neue Titel-Update #11 hinzuweisen, das am 26. August kostenlose Inhalte in das Spiel einführt. Die neue spielbare Figur Kaioshin der Zeit ist sicherlich das Highlight, doch abgesehen davon erhalten wir eine zusätzliche Mission, neun weitere Kampftechniken, Zugriff auf insgesamt 15 Haustiere und drei zusätzliche Plündermissionen. Das Update soll alle Plattformen (PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch) am gleichen Tag erreichen.

