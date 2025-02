Balatro Schöpfer versucht auch nach Mega-Erfolg noch verantwortungsvoll zu leben

HQ

Balatro war einer der größten Hits des Jahres 2024, der viele Preise mit nach Hause nahm und Millionen von Verkäufen erzielte. Vom PC bis zum Handy war das Spiel ein Hit, egal auf welcher Plattform es sich befindet, und trotz all des Erfolgs tut der Schöpfer des Spiels, LocalThunk, sein Bestes, um bescheiden zu bleiben.

In einem Interview mit Bloomberg bekräftigt LocalThunk, dass er versucht, so anonym wie möglich zu bleiben, und seinen Lebensstil nicht viel geändert hat, außer dass er dank des Erfolgs des Spiels seinen Job aufgegeben hat.

"Es war eine Menge Stress, aber sehr erfüllend, den ganzen Tag, jeden Tag, so lange wie ich will, an etwas arbeiten zu können, das ich liebe", sagte er. "Als ich diesen IT-Job hatte, lebten wir sowieso unter unseren Verhältnissen, also hat sich unser Lebensstil nicht allzu sehr verändert. Ich reise ein bisschen mehr, um Freunde zu besuchen. Ich versuche im Moment einfach, mit allem verantwortungsbewusst umzugehen. Ich habe noch einen Job zu erledigen."

LocalThunk hat nicht nur vor, den ganzen Tag in seinem Haus herumzusitzen, sondern arbeitet hart am nächsten Patch für Balatro, der dieses Jahr veröffentlicht werden soll. "Ich werde nicht genau darauf eingehen, was darin enthalten sein wird, denn das bedeutet auch, dass ich nicht umschwenken kann, wenn etwas Neues nicht funktioniert", sagte er und blieb geheimnisvoll über den Patch. "Ich denke, es ist gesünder für das Spiel, wenn ich meine Karten nah an meiner Brust behalte und euch dann die beste Version von dem gebe, was auch immer dieses neue Inhaltsupdate ist."