Balatro ist für drei Golden Joystick Awards nominiert, aber sein Schöpfer bittet um eine Stimme für einen weiteren Indie

Balatro war Anfang 2024 die große Indie-Sensation. Ein Spiel, das so einfach wie süchtig macht, uns alle überrascht hat und sich kürzlich auf mobile Geräte ausgebreitet hat. Und jetzt, wo wir uns auf der Zielgeraden des Jahres befinden, ist es an der Zeit, sich die ersten Nominierungen für die Preisverleihung in der gesamten Videospielindustrie anzusehen und zu sehen, ob Balatro die Indie-Krone holt.

Bisher hatte es einen mehr als guten Start, da es bei den Golden Joystick Awards für das beste Audiodesign, das beste PC-Spiel des Jahres und das beste Indie-Spiel nominiert wurde. Es war der einzige Entwickler von Balatro, LocalThunk, der die Nachricht vor ein paar Tagen auf Twitter/X verbreitete, aber noch überraschender ist sein Kommentar dazu.

Natürlich weiß der Schöpfer die Liebe der Fans zu seinem Kartenspiel zu schätzen, bittet aber darum, die Aufmerksamkeit auf einen anderen der diesjährigen Nominierten, Arco, zu lenken. Der Titel, der drei Rachegeschichten in Pixelkunst miteinander verwebt und von Panic veröffentlicht wurde, ist Ihre Aufmerksamkeit wert, und das umso mehr, da er die absolute Bewunderung des Entwicklers von Balatro hat. Eine Geste, die ihn auf der anderen Seite noch mehr ehrt.

