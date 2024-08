Balatro: Friends of Jimbo bringt heute The Witcher, Dave the Diver, Among Us und mehr zum Poker-Roguelike

HQ

Einer der jüngsten Trends, den wir bei Indie-Entwicklern gesehen haben, ist, dass sie sich für eine Vielzahl von Kollaborationen zusammenschließen. Among Us hat in letzter Zeit eine ganze Liste brillanter Crossover gesehen, und jetzt sieht es so aus, als würde es dies durch die Zusammenarbeit mit LocalThunk ein wenig zurückzahlen.

Ja, das ist richtig, Balatro wird mit einem kostenlosen Update erweitert, bei dem The Witcher, Vampire Survivors, Among Us und Dave the Diver zum Poker-Roguelike kommen, um den Zugang zu gebrandeten und gestylten Decks zu öffnen, die zum Beispiel Könige, Damen und Buben so ändern, dass sie Geralt von Riva, Yennefer von Vengerberg, und Jaskier/Dandelion.

Das Update ist als Friends of Jimbo bekannt und überraschenderweise heute völlig kostenlos verfügbar. Stellt also sicher, dass ihr das Spiel aktualisiert und euch all das anschaut und euch auch den Trailer unten anseht, um zu sehen, was es auf den Tisch bringt.