Balatro-Entwickler kürt sein Spiel des Jahres 2024

2024 war wahrlich das Jahr von Balatro. Das Indie-Poker-Roguelike eroberte die Welt im Sturm, sowohl aus der Perspektive der Fans als auch der Kritiker, aber auch im Hinblick auf die Verkaufszahlen und lieferte tonnenweise Exemplare auf so ziemlich jeder erdenklichen Plattform aus. Während Balatro in der laufenden Preisverleihungssaison bereits mehrere Auszeichnungen mit nach Hause genommen hat, hat sich der Entwickler des Spiels nun an X gewandt, um das seiner Meinung nach Spiel des Jahres 2024 auszuteilen.

Der Entwickler LocalThunk hat seine Gedanken zu diesem Thema geteilt, sich auf Indies konzentriert und diesen kleineren Projekten die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie verdienen. Vor diesem Hintergrund wurde der Game of the Year Award an Balatros engsten Indie-Konkurrenten bei den meisten Preisverleihungen in diesem Jahr verliehen, wobei Animal Well den Titel mit nach Hause nahm.

Auf die Frage, warum Animal Well als GOTY von LocalThunk ausgewählt wurde, lautet die Erklärung wie folgt: "Animal Well war eine fesselnde Erfahrung. Voller Stil und Geheimnisse und mit dem Gefühl, dass ich als Entwickler ein Betrüger in dieser Branche bin, hat Billy Basso ein wahres Meisterwerk geschaffen."

Wie bei den anderen Spielen, die es auf die Zweitplatziertenliste von LocalThunk geschafft haben, wurden Dungeons and Degenerate Gamblers, Arco, Nova Drift, Ballionaire und Mouthwashing aus dem einen oder anderen Grund hervorgehoben. Um zu sehen, was diese Gründe sind, schau dir den X-Thread unten an.