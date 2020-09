Balan Wonderworld erscheint auf Switch, Veröffentlichung im März

Wenn es jemanden gibt, der sich am 35. Jubiläum von Mario behaupten kann, dann sind es die alten Sega-Entwickler Yuji Naka und Naoto Oshima. Vor einigen Monaten haben sie uns ihr neues, großes Projekt vorgestellt, das sie im Auftrag von Square Enix produzieren. Balan Wonderworld heißt es und es ist eine weitreichende Vision mit Action-Passagen, Plattforming, Anpassung und farbenfroher Transformation.

Diese Woche wurde Gameplay der Nintendo-Switch-Version präsentiert und es gab einen offiziellen Veröffentlichungstermin. Balan Wonderworld wird am 26. März 2021 auf allen aktuellen Formaten erscheinen - PC, Playstation-Konsolen, alle Xbox-Geräte dieser Welt und auf dem Hybriden von Nintendo. Der neue Trailer dient dazu, die Fantasiewelt ein wenig besser kennenzulernen, in der sich die Charaktere verlieren werden. Square Enix hat verschiedene Themenwelten erwähnt und uns noch einmal an die vielen Möglichkeiten der Charakteranpassung erinnert.

80 Kostüme gebe es im Spiel und alle werden uns unterschiedliche Fähigkeiten gewähren. Darüber hinaus wurde der lokale Multiplayer für zwei Personen bestätigt, der im Falle der Switch mit jeweils einem Joy-Con-Controller pro Spieler gespielt wird. Die Spieler können ihre beiden Fähigkeiten in diesem Spielmodus kombinieren, um weitere Geheimnisse zu entdecken.