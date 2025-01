Bakterien in einer nicht enden wollenden Evolutionsschleife gefangen

HQ

Was wäre, wenn die Evolution nicht nur vorwärts marschiert, sondern im Kreis tanzt? Laut einer aktuellen Studie von Nature Microbiology haben Forscher der University of Texas in Austin Bakterien im Lake Mendota in Wisconsin entdeckt, die in einer Endlosschleife genetischer Evolution gefangen sind. Durch die Analyse von Mikrobenproben aus über 20 Jahren fanden sie heraus, dass saisonale Verschiebungen dazu führen, dass sich Bakterien schnell weiterentwickeln, nur um dann wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren, wenn sich die Jahreszeiten wieder ändern. Diese genetische Endlosschleife ist für 80 % der 2.855 untersuchten Bakteriengenome ein saisonales Spektakel und zeigt die unheimliche Fähigkeit der Natur, ihre eigene Geschichte Jahr für Jahr neu zu schreiben. Extreme Wetterereignisse wie ein heißer Sommer im Jahr 2012 führten zu bemerkenswerten genetischen Verschiebungen, die den tiefgreifenden Einfluss des Klimas auf das mikrobielle Leben unterstreichen. Diese Ergebnisse zeigen, dass Evolution und Ökologie Hand in Hand arbeiten, was darauf hindeutet, dass Mikroben eine entscheidende Rolle bei der Anpassung von Ökosystemen an unseren sich erwärmenden Planeten spielen könnten.

Könnten die kleinsten Lebewesen der Natur die größten Hinweise auf unsere Zukunft enthalten?

Shutterstock

Werbung: