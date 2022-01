Baiken, eine neue Arena und der Combo-Mode erweitern Guilty Gear: Strive noch diese Woche

HQ

Am 28. Januar gelangen neue Inhalte in das Anime-Beat-'em-Up Guilty Gear: Strive. Entwickler Arc System Works wird an diesem Datum den nächsten DLC-Charakter Baiken, einen weiteren Kampfschauplatz und den sogenannten „Combo-Mode" in das Spiel einführen. Die neue Spielfigur wird als starke Schwertkämpferin beschrieben, die auf mittlerer Distanz aktiv wird. Sie kann sich an ihre Feinde binden und somit dafür sorgen, dass sie stets nahe am Kontrahenten bleibt.

Baiken ist der vierte Zusatzcharakter, den die Japaner nach der Veröffentlichung als kostenpflichtigen Download in Guilty Gear: Strive einführen. Besitzer des Saison Passes (30 Euro) erhalten die Samurai-Kriegerin ab dem 28. Januar, während der Einzelverkauft (7 Euro) mit dem 31. Januar beginnt. Der neue Schauplatz „Lap of the Kami" ist eine japanisch anmutende Arena vor herbstlicher Kulisse. Die Karte erhalten Besitzer des Season-Passes ebenfalls ohne zusätzliche Kosten, doch wie teuer das DLC für alle anderen Spieler sein wird, ist momentan nicht bekannt.

Am Freitag wird zudem ein kostenloses Update veröffentlicht, mit dem Spieler eigene Combos aufzeichnen und anderen Spielern zur Verfügung stellen können. Dadurch werdet ihr euch mit häufig genutzten Bewegungsmustern vertraut machen können und euch an besonders schwer auszuführenden Eingaben versuchen dürfen. Dieses Angebot wird vorrangig von realen Spielern erstellt, deshalb dürfte es den umfangreichen Tutorial-Bereich des Kampfspiels komplementieren. Weitere Details sind in diesem Video einsehbar.