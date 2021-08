Baiken aus Guilty Gear tritt Samurai Shodown als DLC bei

HQ

Anfang des Jahres wurden vier DLC-Figuren für das Kampfspiel Samurai Shodown angekündigt und wir haben direkt erfahren, dass ein zusätzlicher Charakter des Kaders in Zusammenarbeit mit Arc System Works entwickelt wird. Heute wurde die Identität dieses Neuzugangs offenbart, es handelt sich dabei um die Schwertkämpferin Baiken aus der Guilty-Gear-Serie.

Die kampferfahrene Frau stellt sich euch in einem kurzen Video vor und schon am Donnerstag, dem 19. August, soll sie in allen Versionen von Samurai Shodown verfügbar sein. Baiken gehört wie die DLC-Zusätze Cham Cham, Hibiki Takane und Shiro Tokisada Amakusa, die seit März in das Beat 'em Up gelangt sind, zum "Season Pass 3", den ihr für 20 Euro bekommt. Einzeln wird die Kämpferin ca. 6 Euro kosten.