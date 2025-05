Bahnbrechende weibliche Valorant Fachkraft Florescent wegen sexueller Übergriffe angeklagt

HQ

Erst kürzlich verließ Ava "Florescent" Eugene das Team von Apeks ' Valorant, nachdem sie zuvor Geschichte geschrieben hatte, indem sie als erste Spielerin in den Haupt-Circuit von Valorant Champions Tour eintrat, als sie für sie unterschrieb. Damals wurde noch erwähnt, dass der Wechsel in eine neue Region und einen neuen Ort für die Spielerin nicht gut gelaufen sei und das der Grund für ihren Ausstieg gewesen sei, aber jetzt werden Fragen nach der Authentizität gestellt.

Der Grund dafür ist, dass jetzt Florescent von einer anonymen Quelle des sexuellen Übergriffs beschuldigt wurde. Die Aussage stammt von X-Benutzer @kar_ie, der auf der sozialen Plattform hinzugefügt hat, dass Florescent die Person, die derzeit unter dem Spitznamen "Brick" auftritt, bei mehreren Gelegenheiten sexuell belästigt hat, wobei der Beitrag ziemlich drastische Erklärungen der Geschehnisse enthält.

Seitdem dies herausgekommen ist, hat Florescent eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die Anschuldigungen zurückweist und bestreitet und sogar so weit geht, "sofortige rechtliche Unterstützung zu prüfen, um den besten Weg für mich zu finden, sowohl bei der Entscheidung, was ich öffentlich teilen darf, als auch bei der Frage, wie ich am besten vorgehen kann, um meinen Namen reinzuwaschen".

Riot Games hat sich ebenfalls zu diesen Anschuldigungen geäußert und darauf hingewiesen, dass sie bei jeder rechtlichen Untersuchung kooperieren und jeden mit relevanten Informationen ermutigen wird, sich zu melden.