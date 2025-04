BAFTA-Umfrage kürt einen überraschenden Titel zum einflussreichsten Spiel aller Zeiten

Was ist das einflussreichste Videospiel aller Zeiten? Das ist eine sehr eigensinnige und subjektive Frage, die die BAFTA mit einer massiven Umfrage vor dem BAFTA Games Awards am 8. April zu beantworten versucht hat.

In der öffentlichen Umfrage wurden die Fans gebeten, über das ihrer Meinung nach einflussreichste Videospiel aller Zeiten abzustimmen. Wie zu erwarten, haben es mehrere ikonische Projekte geschafft, darunter The Sims, Minecraft, Super Mario Bros. und Doom, aber das "einflussreichste" der Gruppe ging an ein fantastisches, aber ziemlich überraschendes Spiel.

Yu Suzukis Kreation Shenmue hat die Liste angeführt und wurde als das einflussreichste Spiel aller Zeiten bezeichnet. Auch hier handelt es sich um eine öffentliche Umfrage, was bedeutet, dass Fans aller Art zusammengekommen sind und den Sega-Klassiker als die Crème de la Crème betrachten.

Als Suzuki darüber sprach, auf diese Weise beurteilt zu werden, sagte er: "Ich fühle mich zutiefst geehrt und bin dankbar, dass Shenmue zum "einflussreichsten Videospiel aller Zeiten" gewählt wurde. Von Anfang an wollten wir der Frage nachgehen: "Wie real kann ein Spiel werden?", mit dem Ziel, eine Welt und Geschichte darzustellen, die in ihrem Ausmaß und ihrer Detailgenauigkeit beispiellos sind. Diese Auszeichnung ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass die Herausforderung, die wir angenommen haben, auch heute noch bei so vielen Menschen Anklang findet und sie inspiriert. Es ist wirklich die größte Ermutigung.

"Wir möchten uns vor allem ganz herzlich bei den Fans auf der ganzen Welt bedanken, die Shenmue weiterhin lieben und unterstützen. Ihre Leidenschaft und Ermutigung haben diese Reise bei jedem Schritt des Weges geleitet. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende, es wird noch mehr kommen! Vielen Dank!"

Was den Rest der Spiele betrifft, aus denen die Liste bestand, so wurden die 21 besten Spiele alle geteilt, da wir uns dem 21st BAFTA Games Awards nähern. Im Allgemeinen ist es ein starker und passender Haufen, auch wenn es zweifellos eine gewisse Aktualitätsverzerrung gibt, wenn Kingdom Come: Deliverance II so hoch eingestuft wird, wie es auf einer Liste der "einflussreichsten Spiele aller Zeiten" steht.



Shemue

Verderben

Super Mario Bros.

Halbwertszeit

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Minecraft

Kingdom Come: Befreiung II

Super Mario 64

Halbwertszeit 2

Die Sims

Tetris

Tomb Räuber

Stinken

Metallgetriebe Solid

World of Warcraft

Baldur's Gate III

Final Fantasy VII

Dunkle Seelen

Grand Theft Auto III

The Elder Scrolls V: Skyrim

Grand Theft Auto



Gibt es Spiele, die Ihrer Meinung nach fehlen oder nicht auf der Liste stehen sollten?