BAFTA Television Awards 2026: Adolescence feiert einen großen Abend mit vier Siegen

HQ

Als die Netflix-Serie Adolescence kürzlich startete, wurde sie schnell zu einem der größten Projekte des Streamers aller Zeiten und auch zu den nachdenklichsten Projekten der letzten Zeit. Er zog Mega-Zahlen an, war aber auch ein riesiger Kritikerhit, was sich gestern Abend auch bei den BAFTA Television Awards 2026 widerspiegelte.

Während der Show ging Adolescence als großer Gewinner als Sieger hervor, gewann vier Trophäen und wurde das erfolgreichste Projekt aller Zeiten bei einer einzelnen BAFTA TV Awards-Show. Die Auszeichnungen gingen an die wichtigsten Stars, darunter den 16-jährigen Owen Cooper.

Mit dem Erfolg von Adolescence im Hinterkopf sind unten die vollständigen Kategorien und Gewinner der BAFTA TV Awards 2026 zu sehen.