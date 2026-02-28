BAFTA-Preisträger Tourettes Drama I Swear wird im März auf Netflix erscheinen

In letzter Zeit gab es viele Schlagzeilen über Tourettes Drama I Swear, hauptsächlich wegen der Ausbruchsausbrüche von John Davidson (einer Person mit dem Syndrom, die die Inspiration für den preisgekrönten Film war) bei der BAFTA Film Awards-Zeremonie. Es scheint, als wären viele mit den Auswirkungen des Syndroms und dem, was es bei Betroffenen tun kann, ohne sich selbst kontrollieren zu können, nicht vertraut, weshalb der Film relevanter denn je ist.

Zu diesem Zweck wird I Swear bald sein Streaming-Debüt feiern, da der Dramafilm bereits ab dem 10. März auf Netflix erscheint. Wenn dieser Tag kommt, werden Sie Robert Aramayo in der Rolle des Davidson sehen, eine Rolle, bei der er einen BAFTA Best Leading Actor Trophy gewann und dabei Timothée Chalamet und weitere Schwergewichte übertrifft.

Für diejenigen, die mit der Handlung von I Swear nicht vertraut sind, können Sie unten die Zusammenfassung des Films sehen.

"Basierend auf der wahren Geschichte ist I Swear ein bewegender, aufbauender Bericht über das Leben von John Davidson, einem Tourette-Syndrom-Aktivisten, der in den 1980er Jahren in Schottland mit der Krankheit aufwuchs, zu einer Zeit, als sie wenig bekannt und missverstanden war. Mit herausragenden Darbietungen von Robert Aramayo, Peter Mullan, Shirley Henderson und Maxine Peake ist I Swear eine offene, witzige und berührende Geschichte über die transformative Kraft von Freundschaft und Gemeinschaft."