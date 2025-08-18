BAFTA-prämierte Herobeat Studios enthüllen Rewilders: The Lost Spring

HQ

Herobeat Studios, der BAFTA-prämierte Entwickler hinter Endling: Extinction is Forever, hat seinen neuen Titel Rewilders: The Lost Spring enthüllt.

Rewilders ist ein Action-Roguelite mit einer offenen Welt, dem Sammeln von Kreaturen und einem Metroidvania-ähnlichen Fortschritt. Darin kämpfst du gegen die Feinde der Natur, entdeckst riesige und vielfältige Biome und bringst sie wieder zu ihrem früheren Glanz zurück.

In Rewilders spürst du auch deine verlorenen Geschwister auf, die sich im Herzen dieser korrupten Biome zu befinden scheinen. Schauen Sie sich den Trailer unten an, um einen Blick auf das Spiel zu werfen, das jetzt auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden kann.