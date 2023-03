BAFTA Games Awards: Wie BAFTA die britische Gaming-Industrie hervorhebt und unterstützt

HQ

Im Vorfeld der 19. British Academy Games Awards haben wir uns mit Luke Hebblethwaite, dem Head of Games der BAFTA, zusammengesetzt, um über die Bedeutung der Awards und der BAFTA als Ganzes in der Branche zu sprechen.

Als renommierte Organisation hat die BAFTA eine einzigartige soziale Anziehungskraft, die dazu beitragen kann, die Spieleindustrie in größerem Maßstab hervorzuheben.

Hebblethwaite sagte: "Wir heben die besten Spiele auf eine Art und Weise hervor, die viele Leute im Mainstream vielleicht nicht erkennen, die Fähigkeiten dahinter, das Talent, das in sie einfließt, die Vielfalt der Menschen in der Branche. Wir haben eine Art Medienreichweite, die Barrieren auf eine Weise überwinden kann, wie es nur wenige andere Organisationen können.

"Kategorien wie "Bestes Familienspiel" und "Game Beyond Entertainment" zeigen verschiedene Aspekte dessen, was Spiele sein können, und ich denke, dass das tief verwurzelte Verständnis einiger Leute dafür, was Spiele für sie sind, gebrochen wird.

"Da wir diese angesehene Institution sind, verstehen die Leute, was ihre Rolle in Film und Fernsehen ist, und zu sehen, dass wir uns dafür entscheiden, Spiele auf diese Weise anzuerkennen, überschreitet definitiv viele dieser Barrieren."

Über die Behandlung, die das Team hinter Returnal - das letztes Jahr bei den BAFTAs als bestes Spiel ausgezeichnet wurde - erhalten hat, fuhr er fort: "Wir luden Harry Krueger, den Game Director, ins BAFTA-Hauptquartier ein, um zusammen mit Jane Perry, die gerade auch die Hauptrolle gewonnen hatte, eine Meisterklasse zu geben, und ich denke, es hat sie beide etwas überrascht, weil sie diese Art von vollständiger BAFTA-Behandlung erhalten haben.

"Genau das Gleiche würden wir für Margot Robbie oder Quentin Tarantino tun, wenn sie kämen, so dass auch wenn die Leute ins BAFTA-Hauptquartier kommen, es Spielleute auf den Bildern an den Wänden gibt, so dass man sieht und versteht, dass Spiele auf diese Weise erkannt werden."

Hebblethwaite ging auch darauf ein, wie BAFTA die Spieleindustrie in den Schoß der breiteren Unterhaltungsszene bringt: "Wir haben kürzlich eine Masterclass über The Last of Us für unsere Connect-Mitglieder gemacht, also das sind Leute in den ersten Jahren der Branche, aber es war tatsächlich mit dem TV-Team, das mit dem Set-Designer gesprochen hat. Der Prothesendesigner und der Bekleidungsdesigner sprechen darüber, wie sie vom Spiel auf das TV-Medium übertragen wurden und was die Einschränkungen waren, aber auch, wie die Dinge anders waren.

"Es war eine wirklich großartige Gelegenheit, diese beiden Welten der Spiele und des Fernsehens zusammenzubringen, offensichtlich ist die TV-Serie gerade sehr erfolgreich, aber ein Großteil des Gesprächs drehte sich auch darum, dass die Leute im TV-Sektor, die an diesem Spiel arbeiten, zum ersten Mal ihre Köpfe unter die Haube von Spielen stecken und die Designentscheidungen verstehen. Dass die Outfits, die die Leute in Spielen tragen, nicht zufällig da sind.

"Es gibt eine Menge Überlegungen, die genau so berücksichtigt werden, wie es ein Kostümdesigner für das Fernsehen tun würde."

Innerhalb der Spieleindustrie arbeitet BAFTA daran, Wachstum und Verbindungen zu fördern. Hebblethwaite sagte: "Wir sind wirklich gut darin, die Branche zusammenzubringen, um Diskussionen zu führen und sich zu treffen und eine Art Schmelztiegel zu schaffen.

"Wir haben gesellschaftliche Veranstaltungen für Spiele durchgeführt, bei der letzten hatten wir 200 Branchenexperten, von BAFTA-Gewinnern und bekannten Namen bis hin zu Leuten, die gerade ihre eigenen Indie-Entwicklerstudios gründen.

"Wir bringen Menschen zusammen und helfen, Verbindungen herzustellen, die Leben verändern und diese glücklichen Momente erzeugen können, in denen coole Ideen entstehen. Ich weiß genau, dass die Leute mit Leuten, die sie bei der BAFTA kennengelernt haben, Unternehmen gegründet haben."

Hebblethwaite erklärte, wie diese Sitzungen dazu beitragen, Wissen zu teilen und das Verständnis in ganz Großbritannien zu verbessern: "Wenn man sich MMOs ansieht, etwas, das sich sehr von Film und Fernsehen unterscheidet, gibt es kein wirkliches Äquivalent und auch sehr verschieden von Einzelspieler-Spielen in der Art und Weise, wie sie erstellt werden. Ich habe einen Podiumsgespräch mit dem Hyänen-Team von Creative Assembly, dem Community-Management-Team von Fall Guys und dem Kreativdirektor von Boom Beach von Space Ape geführt.

"Wenn wir darüber sprechen, wie der Prozess für die Entwicklung eines MMO-Spiels aussieht, gibt es vorher ein bisschen die Frage: 'Was sind deine Design-Einschränkungen von Anfang an?'. Dies wird auf X Servern laufen, es muss so viele Leute haben und kann nur so viele Dreiecke zeichnen oder der Server schmilzt durch den Boden, als wäre er ein Alien.

"Wir sind auf diese Analogie gestoßen, dass es kein Licht am Ende des Tunnels gibt, sobald man startet, gibt es zwei Tunnel. Einer ist die Weiterentwicklung und die Aufrechterhaltung dessen, was wir haben, und es gibt einen zweiten Tunnel, der so etwas wie das Update des nächsten Jahres ist, wo man hin möchte.

"Du konkurrierst immer mit den Herausforderungen einer Live-Community und eines sich entwickelnden Spiels, vielleicht ist es hier kaputt, es fällt auseinander oder die Spieler sind in diesem Bereich nicht glücklich. Du versuchst ständig, dich zu behaupten und zu wachsen, aber dann hast du auch längerfristige Ziele, die du gleichzeitig zu erreichen versuchst.

"Diese Diskussion zu führen, wenn Sie so wollen, fast in Laiensprache, um zu versuchen, genau aufzuschlüsseln, was das bedeutet, war wirklich aufschlussreich. Viele Leute dort hatten das Gefühl, dass es eine Menge von dem, was in diese ziemlich undurchsichtigen Dinge einfließt, entmystifiziert hat."

Er fuhr fort, dass der Gewinn eines BAFTA-Preises für den Ruf und das zukünftige Geschäft eines Studios von unschätzbarem Wert ist. Hebblethwaite scherzte: "Ich bin mir sicher, dass es gut für ihre Verkäufe ist. Sicherlich bringt es diesen Unternehmen viel Prestige, egal in welcher Größenordnung Sie sich befinden. Es ist von unschätzbarem Wert in Bezug darauf, wie dieses Unternehmen von der Branche, von den Menschen in der Branche, von Entwicklern und anderen Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten möchten, gesehen wird. Es ist ein Verständnis, dass es eine echte Anerkennung des Handwerks und des Know-hows ist, das in die Dinge einfließt, die ihnen wichtig sind.

"Wahrscheinlich ist es für kleinere Publisher ein Anreiz, Spiele mit unterschiedlicher Attraktivität in Betracht zu ziehen, wenn man sich unsere Kategorie Games Beyond Entertainment anschaut und die Spiele, die dort ausgewählt werden, gibt es eine Menge Anerkennung, die dazu beiträgt, und ich denke, dass viele kleinere Publisher an wichtigen Gesprächen beteiligt sind. Und sich für viele Probleme einsetzen, es ist eine schöne Möglichkeit, sie auch zu erkennen.

"Für Entwickler ist es eine große Auszeichnung zu gewinnen, einen BAFTA zu gewinnen ist sehr schwierig. Wir hatten 248 Spiele, glaube ich, in diesem Jahr und nur einen Gewinner pro Kategorie, also ist es ein harter Wettbewerb, man tritt gegen die größten Spiele der Welt an.

"Wenn also die Leute gewinnen, kann BAFTA eine ganze Reihe von Türen öffnen, unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens. Für größere Unternehmen ist es eine Anerkennung der Fähigkeiten und Talente, die vorhanden sind, und brillant für die Rekrutierung.

"Für kleinere Unternehmen, Indie-Entwickler, öffnet diese BAFTA viele Türen und viele Möglichkeiten für die Zukunft, die Ihnen helfen, Gespräche mit Publishern, Investoren und all diesen Dingen zu führen. Die Indie-Entwicklung ist ein harter Auftritt, und ich bin mir sicher, dass die BAFTAs von denen, die sie auf ihrem Kaminsims haben, sehr geschätzt werden.""BAFTA ist diese

prestigeträchtige Institution, die Leute, die ich denke, verstehen, was ihre Rolle in Film und Fernsehen ist, und zu sehen, dass wir uns dafür entscheiden, Spiele auf diese Weise anzuerkennen, überschreitet definitiv viele dieser Barrieren."

Die BAFTA führt auch Initiativen wie das Breakthrough-Programm, das Connect-Programm und den Wettbewerb für junge Spieledesigner durch, um die nächste Generation von Spieletalenten zu fördern.

Hebblethwaite lobte diese Initiativen: "Grundsätzlich geht es bei allem, was wir tun, darum, Möglichkeiten zu schaffen, um zu lernen und das Netzwerk und die Möglichkeiten innerhalb der Spielebranche für die Talente zu erweitern.

"Egal, ob es sich um junge Leute handelt, die durch unser junges Spieledesigner-Netzwerk aufsteigen, die Gewinner oder Nominierte sind, dafür bleiben wir während ihrer gesamten Karriere mit ihnen in Kontakt, das ist eine wirklich nette und wunderbare Gemeinschaft, die sich aufbaut.

"Wir binden sie in unsere Aktivitäten ein und sie bekommen Rollen in der Branche. Für Menschen, die sich in einem frühen Stadium ihrer Karriere befinden, haben wir das gesamte Connect-Programm, das Lernmöglichkeiten sowohl in Bezug auf das Handwerk als auch auf die grundlegenden Fähigkeiten bietet, die Sie benötigen, um in jedem Job erfolgreich zu sein.

"Es ist wirklich wichtig, sowohl einfache, aber manchmal auch strukturierte Wege zu finden, um sich zu vernetzen und Menschen zusammenzubringen und Menschen zu treffen, die sie sonst nicht treffen würden, um einige dieser Barrieren zu überwinden.

"Diese Menschen zusammenzubringen und sie manchmal selbst vernetzen zu lassen, oder manchmal diese Menschen speziell zusammenzubringen, um sich an Gesprächen und Runden Tischen zu beteiligen, über Branchenthemen zu sprechen oder Einzelpersonen zu helfen, ist von grundlegender Bedeutung für das, was wir tun, und warum wir die Inhalte selbst erstellen.

"Wir hoffen, dass daraus großartige Ideen entstehen, brillante neue Unternehmen entstehen und großartige neue Spiele grundlegend aus all dem erwachsen."

Hebblethwaite sprach speziell über junge Entwickler und führte aus: "Es sind erstaunliche junge Leute, die erstaunliche Spiele entwickeln, und es ist ein wirklich gutes Vehikel, um darüber zu sprechen, was in Spiele einfließt und wie sie gemacht werden, was hinter den Kulissen passiert; die Art von Geschichten, die diese jungen Leute in den Spielen erzählen, die sie in den Wettbewerben einreichen, Alles über soziale Themen, ihre eigene persönliche Identität, sie reden über den Klimawandel, sie sprechen über psychische Gesundheit.

"Ich denke, jeder, der diesen Wettbewerb und die daraus resultierenden Ergebnisse sieht, ist ziemlich betroffen, wenn er die Bedeutung dieses Mediums für junge Menschen sieht, und ich denke, das verändert die Wahrnehmung, die die Menschen haben, besonders in älteren Generationen."

Die BAFTA Games Awards 2023 finden am 30. März ab 18:50 Uhr BST statt. Sie können die Zeremonie live über den offiziellen Twitch-Kanal der BAFTA verfolgen.