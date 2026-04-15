Nimm ein Bad mit wem auch immer du möchtest und so oft du möchtest in dem neuen Update von Hades II

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Der zweite Patch für Hades II nach der Veröffentlichung und der erste große Patch, der nach dem Start auf Xbox und PlayStation erscheint, ist da. Es ist ein ziemlich großes Update, das mehr Story-Inhalte, erwartete Buffs und Nerfs sowie ein paar zusätzliche Details enthält, die Spieler, die das Spiel bereits durchgespielt haben, zurück zur Wegkreuzung bringen können.

In den Highlights sehen wir sofort, dass wir nun zwei neue Zwischensequenzen zum Spiel hinzugefügt haben, die mit den Prophezeiungen für Odysseus und Arachne verbunden sind und nach Abschluss eine zusätzliche Szene erhalten. Außerdem kann man den Charakteren jetzt Badesalz, Zwillingsköder oder Ambrosia an der Wegkreuzung unbegrenzt schenken, wobei man in einigen ausgewählten Fällen neue Dialogszenen mit ihnen bekommt.

Wenn du Hades II genauso wegen der Romantik wie wegen des Roguelite-Elements spielst, hat das neue Update einen Vorteil für dich, da es "Charakteren, mit denen Melinoë nicht-platonische Beziehungen haben kann" erlaubt,"Interesse daran zu zeigen, solche Beziehungen fortzusetzen." Es gibt noch viel mehr für die Spieler zu entdecken, wie alternative Formen für tierische Begleiter, dekorative Gegenstände auf dem Trainingsgelände und zusätzliche Überraschungen.

Wenn du alle Buffs und Nerfs für Olympische Segnungen, Aspekte der Waffen und mehr durchstöbern möchtest, schau dir hier die vollständigen Patch-Notizen an.