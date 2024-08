Bad Monkey: Staffel 1

Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es noch einmal sagen, Apple TV+, wegen seiner wenigen Mängel in der Art und Weise, wie es Filme handhabt und produziert, ist im Streaming-Bereich ziemlich unübertroffen, wenn es um das Fernsehen geht. Ob es daran liegt, dass Apple weniger darauf bedacht ist, einen endlosen Vorrat an Inhalten zu produzieren, und sich mehr darauf konzentriert, echte Qualität zu liefern, oder ob sie stattdessen so viel Geld in ihre Projekte stecken, dass sie immer eine Basis haben, die im schlimmsten Fall mittelmäßig ist, der tatsächliche Grund ist irrelevant. Wann immer Apple eine neue Fernsehserie enthüllt, die zu seinem Streamer kommt, können Sie ziemlich Trost in der Tatsache finden, dass sie unterhalten wird. Widersetzt sich Bad Monkey also endlich diesem Trend?

Es überrascht nicht, dass dies nicht der Fall ist. Dies ist eine weitere fantastische Fernsehserie, eine, die sich auszeichnet und Sie daran erinnert, warum Vince Vaughn so viele Jahre lang ein komödiantisches Kraftpaket war. Er ist spannend, hat genug Geheimnisse, um einen im Unklaren zu lassen, genug witzigen Humor, um einen zum Lachen zu bringen, und fesselnd genug, dass man sich an die abwechslungsreiche Besetzung bindet und verbindet.

HQ

Für diejenigen, die es nicht wissen: Bad Monkey ist ein unbeschwertes Kriminaldrama. Er dreht sich um die Figur von Andrew Yancy (Vaughn), einem in Ungnade gefallenen Ex-Detektiv, der zum Lebensmittelinspektor wurde und auf den Florida Keys lebt, und nachdem er einen abgetrennten Arm gefunden hat, beginnt, einen verdrehten Fall auszupacken, der sich bald als Schichten über Schichten herausstellt und sich über die Karibik erstreckt. Er tut dies mit Hilfe von Natalie Martinez' Rosa Campesino und Ronald Peets Neville Stafford und trifft auf seinem Weg alle möglichen verrückten Charaktere wie Jodie Turner-Smiths exzentrische Dragon Queen, Michelle Monaghans unkontrollierbare Bonnie Witt und Meredith Hagners unbarmherzige Eve Stripling. Wenn du dich fragst, wo das Bad Monkey ins Spiel kommt, hat Neville einen freundlichen (und alles andere als schlechten) Kapuziner namens Driggs - der zufällig derselbe liebenswerte Primate ist, der Dexter in Night at the Museum gespielt hat.

Wie ich vorhin erwähnt habe, sind die Handlung, die Erzählung und die Dialoge allesamt hervorragend. Die Geschichte ist gut getaktet und versorgt dich ständig mit weiteren Hinweisen und Entwicklungen, damit es nie langweilig wird. Zugegeben, dies wird zum Teil durch die Tatsache unterstützt, dass der komödiantische und witzige Ton die Serie gegen die typische düstere und spannende Natur von Krimis gegen etwas Fröhlicheres eintauscht, auch wenn es immer noch viele Morde und Morde gibt. Das funktioniert auch, weil der Hauptdarsteller in dieser Serie ein Veteran der trockenen und witzigen Komödie ist.

Werbung:

Der Vaughn, den wir alle in Scharen in die Kinos strömten, um ihn in Filmen wie Wedding Crashers, Couples Retreat, The Break-Up und so weiter in Aktion zu sehen, ist zurück und so gut wie schon lange nicht mehr. Er spielt die Figur von Yancy bis ins kleinste Detail, nutzt seine eigenen Stärken, um diese fiktive Schöpfung zu verkörpern und zum Leben zu erwecken, und liefert schließlich einen klugen, frustrierend hartnäckigen, fürsorglichen, regelbrechenden Ex-Gesetzeshüter. Vaughn scheint hier zu keinem Zeitpunkt überfordert zu sein, tatsächlich scheint es eine der angenehmsten Rollen zu sein, die er seit langem gespielt hat, und eine weitere Betonung, dass er und die Komödie als Ganzes heute einen größeren Platz in Film und Fernsehen einnehmen müssen.

Apple TV+

Auch der Rest der Besetzung geht mit seinen Rollen um und spielt sie mit Klasse, vor allem die Antagonisten, die überzeugend und unerbittlich verdreht sind. Während sich die Handlung entwirrt und die Episoden weitergehen, werden die Bösewichte immer leichter zu verachten, dank der Darbietungen, die sie zum Leben erwecken. Ich denke, dass Bad Monkey sich manchmal mit zu vielen übergreifenden Handlungsbögen überdehnt, wobei Monaghans Bonnie ein großartiges Beispiel ist, aber es ist auch klar, dass es größere Pläne für diese Serie gibt und dies ist zweifellos ein führender Faktor für eine größere Besetzung.

Die Kameraführung, das Set-Design, die Wahl des Drehortes, der Schnitt, all die üblichen Elemente, die wir von Apple TV+ -Produktionen erwarten und die Qualität erwarten, treffen ebenfalls ins Schwarze, was zu einer Serie führt, die nicht nur packend, unterhaltsam und mühelos unterhaltsam ist, sondern auch beeindruckend ist und die Florida Keys wie einen karibischen Zufluchtsort aussehen lässt (wenn man den Mord übersehen kann...).

Werbung:

Insgesamt ist Bad Monkey also ein weiteres brillantes Angebot von Apple TV+. Sie hat alles, was man zu einer unterhaltsamen Fernsehserie braucht, starke Darsteller, eine kohärente und doch mysteriöse Handlung, leichten und urkomischen Humor und eine großartige Kulisse. Hoffentlich wird dies der Katalysator sein, um die Vaughnaissance in Gang zu bringen.