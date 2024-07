Bad Monkey ist Road House für Gesundheitsinspektoren

Erstens, wenn Sie noch nie eine Serie oder einen Film gesehen haben, kündigen Sie Ihr NetflixApple TV+ -Abonnement und geben Sie stattdessen Ihre Cent für ein Abonnement dafür aus, da die Qualität dieser Originalprojekte so ziemlich alle weit besser ist als das, was Netflix herausbringt.

Wie auch immer, der Streamer wird bald mit einer weiteren Dramaserie expandieren, in der Vince Vaughn die Hauptrolle spielt und einen ehemaligen Detektiv spielt, der zum Gesundheitsinspektor wurde und während seiner regulären Arbeit auf den Florida Keys in einen verrückten Mordfall verwickelt wird. Stellen Sie es sich im Wesentlichen als Road House vor, nur ohne die Martial-Arts-Action oder muskelbepackte Wahnsinnige.

Die Serie mit dem Namen Bad Monkey wird am 14. August auf Apple TV+ debütieren, und Sie können den Trailer dazu unten sowie die offizielle Zusammenfassung sehen.

"Basierend auf Carl Hiaasens New York Times-Bestsellerroman und Dauerkult-Favorit erzählt "Bad Monkey " die Geschichte von Andrew Yancy (Vaughn), der vom Miami Police Department gefeuert wurde und nun als Gesundheitsinspektor auf den Keys arbeitet. Doch nachdem er über einen Fall gestolpert ist, der mit einem menschlichen Arm beginnt, der von Touristen gefischt wird, wird ihm klar, dass er wieder dabei sein wird, wenn er einen Mord beweisen kann. Er muss nur an einem Haufen floridianischer Sonderlinge vorbeikommen und an einem Bad Monkey."