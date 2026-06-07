Bad Magpie verleiht der Xbox Games Showcase einen kleinen Geschmack von Indie-Farbe

Zwischen all dem Töten und dem Schießen hat ein kleiner britischer Indie-Titel namens Bad Magpie während der laufenden Xbox Games Showcase unsere Herzen erwärmt.

Das von Milktooth entwickelte Spiel wirkt wie ein gemütliches, farbenfrohes Abenteuer, bei dem man den namensgebenden Vogel steuert, um durch das Lösen von Rätseln durch eine natürliche Umgebung mit einigen Fantasy-Elementen zu gelangen. Es sieht niedlich aus, es wirkt handgefertigt, aber es scheint eine unheimliche oder unheimliche Wendung zu geben, wie man im ersten Trailer unten sehen kann.

Bad Magpie wird 2027 auf Xbox-Konsolen und PC erscheinen.