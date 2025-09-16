Steamboat Willie ist öffentliches Eigentum geworden, was an sich schon ein seltsames Gefühl ist. Natürlich dauerte es nicht lange, bis sich Opportunisten auf der ganzen Welt, bewaffnet mit Filmkameras und viel zu viel Freizeit, auf den Stoff stürzten und eine Reihe dubioser Horrorfilme mit Titeln wie Screamboat und Mickey's Mouse Trap produzierten, in denen sich Mickey Mouse in eine Art messerschwingender Dämon in Zahnspange verwandelt. Genau die gleiche Situation haben wir vor einigen Jahren bei Winnie the Pooh gesehen, als der honigliebende Teddybär in einen Serienmörder verwandelt wurde, der mit Mord in den Augen durch den Wald schlich. Ich sage nicht, dass die Welt untergegangen ist, aber es fühlte sich auf jeden Fall so an, als hätte die Menschheit ein paar Fehltritte gemacht...

Und nun sind wir wieder da, aber diesmal geht es nicht um einen Film, sondern um ein Spiel - Bad Cheese - das im Grunde eine andere Interpretation von Steamboat Willie ist, genauso ein Abklatsch wie seine blutbespritzten Verwandten auf der Leinwand.

Süßer kleiner Junge? Gruselige Spinnen in der Küche? Überprüfen Sie das!

Was mich daran gereizt hat, Bad Cheese zu spielen, war die Ästhetik. Dieser alte "Gummischlauch"-Stil, bei dem die Charaktere aussehen, als wären ihre Arme und Beine aus verkochten Spaghetti gemacht und die ganze Animation wiegt wie eine Jazzband auf einem Bieger. Es kann absolut entzückend sein, wenn es richtig gemacht wird. Und hier, in Bad Cheese, wechseln sich Momente wirklich schockierender Ästhetik mit Teilen ab, die so abstoßend sind, dass man das Gefühl hat, den Bildschirm mit Bleichmittel zu schrubben.

Der Entwickler, ein Einzelkämpfer namens Simon Lukasik, hat auch Teile eingefügt, in denen sich der Stil ändert und sich in das verwandelt, was ich als Hirnfäule bezeichnen würde, dieses visuelle Durcheinander, das sich anfühlt, als wäre es aus dem dunkelsten aller TikTok-Keller entnommen worden. Der Punkt ist, dass es gruselig sein sollte, aber das Ergebnis ist, dass man meistens nur da sitzt und denkt: "Oh, okay?" Denn ja, Bad Cheese ist ein Horrorspiel, aber ein Horrorspiel, das völlig daran scheitert, gruselig zu sein.

Werbung:

Ich habe weniger als zwei Stunden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen, und ich hatte genau null Mal Angst. Allerdings war ich deprimiert, denn die Handlung ist wirklich tragisch. Du steuerst ein kleines Mickey Mouse -ähnliches Kind, das allein mit seinem Vater ist, während seine Mutter weg ist. Sie schickt per Brief Anweisungen über kleine Aufgaben, die zu erledigen sind: die Küche putzen, die mit Bierflaschen und wütenden Spinnen übersät ist, die Wäsche waschen und alles ordentlich halten, damit Papa nicht explodiert. Und das ist keine ehrenwerte Vaterfigur, er ist ein echter Bastard, der jeden Moment seinen Ledergürtel zücken und den unteren Rücken des Jungen auspeitschen kann. Ein düsteres, fast klaustrophobisches Thema, absolut, aber beängstigend? Nein. Eher tragisch und auf eine sozialrealistische Art und Weise unangenehm.

Es ist ein pechschwarzes Abenteuer, und leider auch kein sehr angenehmes.

Und was machst du in Bezug auf das Gameplay? Nun, man saugt Müll auf, schlägt Spinnen mit einer Fliegenklatsche und schießt Socken auf die Wäscheleine mit etwas, das man am besten als Sockenkanone beschreiben kann. Es gibt Abwechslung auf dem Papier, aber in der Praxis macht alles ungefähr so viel Spaß wie das Reinigen der Dachrinnen. Von den Bosskämpfen ganz zu schweigen. Sie sind in der Ecke der Schande im Hintergrund versteckt, wo kein Mensch sie jemals sehen muss. Es ist, als hätte das Spiel Ambitionen, will etwas Größeres sein, aber der Entwickler hat zu hoch hinaus gezielt und sein Käseboot direkt auf einen Eisberg zugesteuert.

Wenn in einem unbeholfenen Versuch, mich zu erschrecken, plötzlich psychedelische, verdrehte Gesichter in meinem Blickfeld auftauchen, bin ich meistens traurig. Nicht verängstigt, nur traurig. Denn es hätte etwas Interessantes werden können, wenn Lukasik es gewagt hätte, sich mehr mit dem Thema, mit der Trauer, mit der ständigen Angst des Kindes vor den Wutausbrüchen des Vaters auseinanderzusetzen. Es gab einen Nerv zu erkunden, aber stattdessen bekommen wir schlampige Jumpscares, die niemanden täuschen. Schade, denn das Spiel ist manchmal wirklich schön, wird aber an keiner Stelle ganz zu etwas mehr. Daher kann ich Bad Cheese nicht guten Gewissens jedem empfehlen, außer vielleicht für einen kurzen Blick auf die Ästhetik. Und ehrlich gesagt, in diesem Fall reicht es aus, ein paar Bilder zu googeln. Den Rest kann man hier liegen lassen, wie ein Stück verschimmelter Käse hinten im Kühlschrank.

Werbung: