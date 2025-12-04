Bad Bunny war 2025 Spotifys meistgehörter Künstler

HQ

Die jährliche Spotify Wrapped ist erschienen und hat die Nutzer-Hörgewohnheiten des letzten Jahres offenbart. Wie üblich begleitet Spotify diese Funktion mit Daten aller Nutzer, sodass wir nun wissen, wer der meistgehörte Künstler des Jahres 2025 war.

Jedes Jahr, zumindest in jüngerer Vergangenheit, wurde diese Auszeichnung zwischen Bad Bunny und Taylor Swift umkämpft, und für 2025 ist der Sieger erneut der erstere. Ja, Bad Bunny war der meistgehörte Künstler auf Spotify im Jahr 2025, wobei er Swift auf Platz zwei (sie war in den USA Erste), The Weeknd dritte, Drake auf Platz vier und Billie Eilish auf Platz fünf setzte. Dies ist Bad Bunny s vierter Titel in dieser Richtung, da er die Auszeichnung auch 2020, 2021 und 2022 erhielt.

Betrachtet man die einzelnen Musikstücke, ging der meistgestreamte Song des Jahres an Lady Gaga und Bruno Mars ' Die With a Smile mit über 1,7 Milliarden Streams dahinter. Billie Eilish s Birds of a Feather erreichte den zweiten Platz und Bruno Mars und Rose APT wurden Dritte.

Bad Bunny erhielt außerdem den Preis für das beste Album, mit DeBÍ TiRAR MáS FOToS auf dem Thron und vor dem Soundtrack von KPop Demon Hunters von allen Dingen auf dem zweiten Platz. Billie Eilish s Hit Me Hard and Soft wurde dritter, SZA s SOS Deluxe: LANA wurde vierter, und Sabrina Carpenter s Short and Sweet landete auf Platz fünf.

