Bad Bunny räumt bei den Latin Grammy Awards ab

Bad Bunny macht immer wieder Schlagzeilen, da seine Musik über die ganze Welt geht. Zuletzt nahm der puerto-ricanische Star bei den Latin Grammys in Las Vegas an diesem Donnerstag fünf Preise mit nach Hause (via Variety), darunter den Preis für das Album des Jahres für sein sechstes Studioalbum Debí Tirar Más Fotos.

Bad Bunny steigt weiter in seinem Ruhm auf. Nachdem er seine Residency in Puerto Rico abgeschlossen hat, ist er bereit, eine Welttournee zu starten, die keine Termine in den USA haben wird. Das liegt daran, dass Bad Bunny befürchtete, dass einige Fans von Einwanderungsrazzien betroffen sein könnten.

Mit 74 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify wird Bad Bunny zu einem Star, den man nur schwer ignorieren kann. Trotzdem werden es einige versuchen, darunter US-Präsident Donald Trump, der behauptete, er habe noch nie von Bad Bunny gehört, als bekannt wurde, dass der gebürtige Puerto-Ricaner im nächsten Jahr die Halbzeitshow des Super Bowl anführen würde.

