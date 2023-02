Bad Boys 4 ist auf dem Weg

Man könnte Bad Boys for Life leicht als vierten Teil der Actionserie verwechseln, aber obwohl es ein bisschen Wortspiel im Titel hat, ist es tatsächlich der dritte Film in Will Smith und Martin Lawrence's Film-Franchise. Aber warum bringen wir das zur Sprache, fragen Sie? Nun, das liegt daran, dass Bad Boys 4 gerade grünes Licht bekommen hat.

Bestätigt von Smith and Lawrence auf Twitter in einem Video, in dem die beiden herumspielen und über die Namenskonvention der Filme scherzen, wird uns gesagt, dass der vierte offiziell auf dem Weg ist und irgendwann in der Zukunft kommt.

Bisher wurden noch keine Details zur Handlung erwähnt, und abgesehen davon, dass wir die beiden Hauptdarsteller wiedersehen, erfahren wir auch keine weiteren Casting-Neuigkeiten. Ähnlich, wann der Film tatsächlich ankommen wird, muss auch noch verraten werden.