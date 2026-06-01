Backrooms und Obsession beweisen, dass Horror an den Kinokassen sogar im Sommer erfolgreich ist

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Wir sind noch wenige Monate von Halloween entfernt, aber es scheint, als hätte die gruselige Saison sehr früh begonnen. Dank zweier junger YouTuber, die zu Filmemachern wurden, hat die Kinokasse zwei ihrer größten Erfolgsgeschichten erlebt, von denen einer einer der profitabelsten Filme aller Zeiten ist.

Wir kennen Obsession schon seit einiger Zeit, und das Publikum zeigt immer noch seine große Zuneigung zu dem Horror mit Inde Navarrette und Michael Johnston in den Hauptrollen. Der Film hat an seinem dritten Wochenende in den USA einen weiteren Anstieg der Einnahmen an den Kinokassen verzeichnet, was schlichtweg beispiellos ist.

Aber der große Gewinner des letzten Wochenendes war der Newcomer-Horrorfilm in Backrooms. Der Sci-Fi-Horrorfilm mit Chiwetel Ejiofor und Renate Reinsve stammt von Kane Parsons und erzielte weltweit insgesamt 118 Millionen Dollar (laut BoxOfficeMojo). Das macht es zur größten Premiere von A24 aller Zeiten und Parsons zum jüngsten Regisseur, der jemals einen Film mit mehr als 100 Millionen Dollar eröffnet hat.

Beide Filme scheinen unglaublich profitabel zu sein, wobei Backrooms ein Produktionsbudget von etwa 10 Millionen Dollar hat und Obsession für nur 750.000 Dollar produziert wurde. Andererseits scheint Disneys neuester Blockbuster mit großem Budget Schwierigkeiten zu haben, in den Kinos Fuß zu fassen, denn er fiel am zweiten Wochenende in den US-Kinos um 69 % und spielte 25 Millionen Dollar ein. Das macht es zum größten zweiten Wochenend-Drop in der Star-Wars-Geschichte, aber der Film hat zum Zeitpunkt des Schreibens dennoch eine beträchtliche Summe eingebracht, mit 246 Millionen Dollar.