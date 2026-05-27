Backrooms Der Regisseur glaubt, seine Geschichte sei nur eine von vielen, will die Leute nicht mit Hintergrundgeschichte überladen

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Hier ist etwas, das Backrooms und A Minecraft Movie miteinander verbindet: Keiner der beiden Filme versucht, die endgültige Geschichte für sein IP zu sein. Regisseur Kane Parsons, der vielleicht bald der jüngste Regisseur wird, der am Eröffnungswochenende an den US-Kinokassen auf Platz #1 startete, möchte nicht, dass die Leute denken, seine Backrooms Geschichte sei die einzige, die es gibt.

"Meine ist nur eine Backrooms Geschichte, sicherlich nicht die offizielle. Es gibt keinen offiziellen", sagte Parsons gegenüber IndieWire. Er räumte ein, dass die Backrooms von mehreren Künstlern und Geschichtenerzählern sowie von ihm selbst erschaffen wurden und dass sie ohne die Werke anderer nicht so existiert hätten, wie sie es heute tun.

Obwohl Parsons vielleicht die Tür für andere Backrooms Geschichten offen lässt, hat er kein Interesse daran, die Leute mit Lore zu überladen. "Ich mag es nicht, Menschen in Überlieferungen und Mythologie zu ertränken. Ich halte das für eine unverantwortliche kreative Entscheidung", sagte er.

Parsons erklärte, dass es viele Medien gibt, die Anfänger abschrecken, weil sie zu viel Lore haben, um sie zu durchforsten. "Man bekommt einfach diese seltsame Aufblähung, bei der es für Leute, die sich nicht nähern, die keine begeisterten Fans davon sind und es zum ersten Mal angehen, sehr fremd wird. Plötzlich kommen sie dazu, und es ist von Natur aus für die Analyse von YouTube-Kanälen gemacht", erklärte er. Parsons fügte hinzu, dass er speziell für diesen Film nicht versuchen wollte, "fünf Jahre an Informationen in ein einziges 90-minütiges Zeitfenster zu pressen." Stattdessen lässt er lieber Backrooms die Tür für die Leute öffnen, damit sie, wenn sie möchten, die Lore weiter verfolgen können.