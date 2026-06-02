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Egal, ob man das Anschauen eines Horrorfilms mag oder nicht, es ist schwer, jemanden zu finden, der nicht von den Welten, die das Genre erschafft, fasziniert ist. Es könnte eine Postapokalypse sein, in der das Überleben mit verrottenden Monstern kämpft, die nach deinem Gehirn hungern. Es könnte eine dunkle Spiegelung unserer eigenen Realität sein, in der ein Mann die Seelen von Kindern durch Animatronics wieder zum Leben erweckt. Oder es könnte die Entstehung einer Sammlung von Geistern sein. Ein endloser, schwelliger Raum, der selbst die zurückhaltendste Büroumgebung plötzlich zum Terror macht.

Die Backrooms sind nicht die Schöpfung einer einzelnen Person. Zumindest ist die Person, die ursprünglich den Greentext geschrieben hat, der sie hervorgebracht hat, nicht dieselbe, die den A24-Film gemacht hat. Kane Parsons gibt zu, dass er nur ein Geschichtenerzähler im Backrooms -Universum ist, aber dank seiner YouTube-Videos war er maßgeblich daran beteiligt, die Internetkreation als beunruhigenden Raum zu legitimieren, in dem unsere dunkelsten Albträume an jeder Ecke lauern. Mit nur 19 Jahren erhielt er von A24 10 Millionen Dollar und die Aufgabe, Backrooms zu mehr als nur einem weiteren Internet-Eisberg zu machen, in dem man stundenlang eintauchen kann.

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Es genügt zu sagen, dass Parsons die Erwartungen übertroffen hat und einen Film gemacht hat, der sich nicht in der Last von Backrooms Lore verheddert, sondern sich hauptsächlich auf zwei Charaktere konzentriert: Clark, gespielt von Chiwetel Ejiofor, und Mary, gespielt von Renate Reinsve. Clark ist ein vom Pech geschlagener Möbelverkäufer, der einst davon träumte, Architekt zu werden. Mary ist seine Therapeutin, die ihm hilft, seinen Alkoholkonsum, seine Frustrationen und seine Muster der Selbstzerstörung zu verarbeiten. Das Drehbuch von Will Soodik ist straff, lässt vieles unausgesprochen, hat das Vertrauen, dass der Zuschauer klug genug ist und zwischen den Momenten, in denen er lieber die Augen bedecken möchte, genug aufmerksam ist, um die inneren Konflikte zwischen Clark und Mary sowie die Bedeutung des individuellen Gepäcks, das sie mit sich tragen, zu verstehen. Backrooms geht nicht nur darum, uns in einen Raum zu versetzen, an dem die Lichter flackern und die Wände gelb sind. Es lohnt sich, die Lore, die Internetfans beeindrucken wird, für einen besseren Film aufzugeben, und Backrooms schafft das mühelos.

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Der Film führt uns immer noch zum Backrooms, und wenn das geschieht, nimmt er sofort eine schrecklich beunruhigende Wendung. Normalerweise bin ich kein Horrormensch, also habe ich vielleicht einfach nicht das Talent, um zu kommentieren, was wirklich gruselig ist und was nicht, aber Backrooms macht dich so unwohl, spielt mit deiner Fantasie, um dich jedes Mal anzuspannen, wenn du das dumpfe Summen hörst, wenn die Bürolichter anbleiben, dass du manchmal nur wegschauen kannst, um dein Herz zu stoppen. Online gibt es ein wenig Diskussion darüber, dass der Film keine traditionell gruseligen Horror-Taktiken verwendet, aber die Art und Weise, wie Backrooms einen jedes Mal das Schlimmste erwarten lässt, wenn eine Figur im Schwellenraum um eine Ecke biegt, bleibt mir mehr im Gedächtnis als eine teuflisch lächelnde Geisterdame mit schwarzem Make-up, die mich durch ein Fenster anstarrt. Die Nutzung des echten Sets und des Backrooms '-Raums ist von allen Beteiligten unglaublich gut umgesetzt. Die Umgebung ist unglaublich klaustrophobisch, und es gibt immer eine dunkle Stelle oder eine unerforschte Ecke, in der alles lauern könnte. Das Unbekannte in Backrooms mag etwas gruseliger sein als die Wesen, die wir am Ende sehen, aber die Verfolgung des letzten Teils des Films ist eine adrenalingeladene Schreckensfahrt, selbst wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben.

Es gibt viele bewusste Entscheidungen in Backrooms, die zusammen ein unglaublich gut gestaltetes Ganzes ergeben. Das Bühnenbild setzt nicht nur auf unheimliche Büroräume, die Schauspielerei ist voll und ganz eingebunden, auch wenn es "nur ein Internet-Horrorfilm" ist, der Einsatz von Raum oder dessen Fehlen, die Rückblenden, die Musik und der Ton. Es fühlt sich an, als wäre jedes Element des Films so akribisch zusammengefügt worden, dass es unglaublich beeindruckend ist, auch wenn ich mich wahrscheinlich nicht für eine beträchtliche Zeit noch einmal ansehen werde. Noch faszinierender ist, dass nicht alles im Dunkeln stattfinden muss, damit Backrooms es beängstigend macht. Einige der Schlüsselszenen, an die ich mich aus dem Film erinnere, spielen alle unter diesem grellen künstlichen Licht, das ständig über den Grenzen der falsch erinnerten alternativen Dimension flackert.

Wenn es eine Sache an Backrooms gäbe, die ich geändert hätte, dann wäre es das Tempo der letzten dreißig Minuten des Films. Es fühlt sich an, als würden wir die Spannung stetig aufbauen und steigern, nur damit sich der letzte Abschnitt anfühlt, als würde ihm die Zeit davonlaufen. Weitere fünf oder zehn Minuten hätten dem Film etwas mehr Zeit zur Erkundung geben und ein paar Details mit den Figuren ausgearbeitet – es wäre schön gewesen, ihn zu sehen. So wie es ist, habe ich das Gefühl, dass Mary als Person etwas unterentwickelt war. Clark ist eine hervorragend geschriebene und gespielte Figur, aber sein Wechsel im Film fühlt sich erneut so an, als käme er mit einem kleinen Schleudertrauma, fast so, als wäre der letzte Teil des Films ein angehängtes Element, mit einem kleinen, aber wichtigen Element in der Mitte. Ansonsten ist Backrooms ein unglaublich gut produzierter, geschriebener, gedrehter und gespielter Film mit Horror, der einen wirklich aus der Fassung bringen wird, auch wenn die Vorstellung von The Office auf dem Papier vielleicht nicht furchteinflößend klingt.

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