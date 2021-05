Back 4 Blood: Video stellt alle acht Spielerklassen vor

You're watching Werben

Back 4 Blood wird acht spielbare Charaktere beinhalten, sobald es im Oktober veröffentlicht wird. Turtle Rocks beschreiben uns all diese Spielfiguren in einem neuen Trailer, der am Nachmittag veröffentlicht wurde. Die sogenannten "Cleaner" haben individuelle Eigenschaften, können also beispielsweise mehr aushalten, präziser zielen oder sich schneller bewegen. Selbstverständlich werden die Entwickler all diesen Persönlichkeiten unterschiedliche Kommentare zur Verfügung stellen, damit sie unsere Aktionen entsprechend begleiten können.