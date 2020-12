Back 4 Blood: Turtle Rock veranschaulicht Roguelike-Elemente und PvP-Modus

You're watching Werben

Back 4 Blood wird vom Entwicklerstudio Turtle Rock Studios als spiritueller Nachfolger von Left 4 Dead 2 gehandhabt, es ist also ein Zombie-Shooter mit Schwerpunkt auf Teamwork. Zombies heißen in diesem Spiel allerdings "Ridden", die sich mit dem sogenannten Devil Worm infiziert haben und nun die Gehirne von überlebenden "Cleanern" fressen wollen. Lässt man die Eigenwörter außen vor, hat sich das Team vom Roguelike-Genre inspirieren lassen, um sicherzustellen, dass man Back 4 Blood unendlich oft wiederholen kann.

Genau wie Valves Vorlage verfügt dieses Mehrspielermpiel über eine Mechanik namens "The Game Director" - eine KI, die aus einer großen Anzahl an verfügbaren Variablen Parameter auswählt, die unseren Pfad durch ein beliebiges Level verändern. Beispielsweise könnte unsere Sichtweite mit dem Einsatz von Nebel erschwert werden oder es werden offensichtliche Wege versperrt, weshalb die Gruppe einen Umweg durch Zombiehorden bahnen muss. Auch die Platzierung von Waffen und Munition geschieht nach dem Zufallsprinzip, was das Abrufen von eintrainierten Strategien entgegenwirken soll.

Im PvP-Modus wird eine Gruppe von Spielern in die modrige Haut spezieller Zombies schlüpfen, während die andere Gruppe deren Angriffe überleben muss. Die Zombieklassen unterscheiden sich hinsichtlich spezifischer Fähigkeiten und Aufgabenbereiche voneinander, bei den Spielern gibt es solche Aufteilungen grundsätzlich nicht. Die Überlebenden dürfen ihre gefundene Ausrüstung im Verlauf eines Matches allerdings aufrüsten, um sich den herausfordernderen Zombiehorden im späteren Spielverlauf besser gewappnet entgegenstellen zu können.