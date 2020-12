Back 4 Blood steigt im Juni 2021 aus dem Grab

Das Team hinter Left 4 Dead kündigte bereits im März 2019 einen neuen, kooperativen Zombie-Shooter namens Back 4 Blood an und dieses Projekt war eines der Highlights der heutigen Game Awards. Wir haben einen CGI-Trailer und solide Gameplay-Eindrücke präsentiert bekommen, außerdem gibt es Informationen zum geplanten Veröffentlichungsverlauf. Interessierte Spieler können sich ab sofort für eine Closed Alpha anmelden, die ab dem 17. Dezember stattfindet. Das Feedback aus dieser Phase soll bis zur Veröffentlichung von Back 4 Blood am 22. Juni 2021 verarbeitet worden sein, hofft Turtle Rock Studios. Das Game erscheint auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.

