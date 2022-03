Back 4 Blood spricht über 10 Millionen Spieler an, neue Inhalte sind auf dem Weg

HQ

Das Zombiespiel Back 4 Blood konnte innerhalb der ersten zwei Wochen sechs Millionen Spieler erreichen und dies Zahl wurde inzwischen angehoben. Laut dem US-amerikanischen Entwicklerstudio haben nun bereits über zehn Millionen Nutzer mehr oder weniger freiwilligen Kontakt mit den Infizierten ihres Spiels gemacht, was Turtle Rock Studios mit Hinblick auf kommende DLC-Inhalte als überaus vielversprechendes Zeichen erkennt.

Die erste "Erweiterung" Tunnels of Terror wird am 12. April erscheinen und eine neue PvE-Aktivität zum Spiel hinzufügen. In "Ridden Hives" kämpft sich eine Gruppe bestehend aus bis zu vier Überlebenden durch sieben mit Zombies gefüllten Leveln. Abgesehen von kosmetischen Anpassungsoptionen und zwei neuen Spielfiguren (Heng und Sharice) erwarten euch laut Turtle Rock Studios auch neue Feinde.