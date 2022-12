Back 4 Blood: River of Blood ist jetzt veröffentlicht

HQ

Wenn Sie sich danach gesehnt haben, mehr Zombies in Back 4 Blood zu pulverisieren, haben wir heute gute Nachrichten. Die Erweiterung River of Blood, die dritte in der Serie, wurde nun veröffentlicht und mit ihr gibt es nun "5 neue Kapitel für Akt 6, zusammen mit dem neuen Cleaner Tala, einem freundlichen Tallboy namens Jeff, neuen Waffen, 12 exklusiven Waffen-Skins, 8 exklusiven Cleaner-Skins, neuen Karten und einem neuen Ridden-Gegner" . Wenn eine Person in der Gruppe die Erweiterung hat, können alle Teilnehmer sie spielen.

Als ob das nicht genug wäre, wurde auch eine kostenlose Erweiterung namens Trial of the Worm gestartet, in der eifrige Zombiejäger die Geschichte der Kultisten und Talas Bruder fortsetzen können. Schaut euch den Launch-Trailer unten an.