Babymetal und Resident Evil feiern 30 Jahre Horror mit Lady Dimitrescu Merch-Kollektion

Es scheint fast unfassbar, aber Capcom scheint völlig unterschätzt zu haben, wie enorm populär Lady Alcina Dimitrescu, die ikonische Vampirgräfin aus Resident Evil Village, werden würde. Sie verschwand unangemessen früh aus dem Abenteuer, nachdem sie das Marketing und den Hype vor der Veröffentlichung völlig dominiert hatte, und auch heute noch betteln und flehen die Fans um ein Comeback.

Capcom stand der Idee bisher nur zögerlich gegenüber, aber es besteht kein Zweifel daran, dass sie die Liebe der Fans zu Dimitrescu bemerkt haben. Via Bluesky wurde nun bekannt gegeben, dass die japanische Kawaii-Metal-Gruppe Babymetal und Capcom das 30-jährige Jubiläum der Resident Evil-Reihe mit einer exklusiven Kollektion feiern werden.

Der Fokus liegt auf Lady Alcina Dimitrescu, aber was die Kollektion tatsächlich enthalten wird, wissen wir noch nicht. Der Launch ist für das Frühjahr 2026 geplant, so dass wir hoffentlich nicht lange warten müssen, um mehr zu erfahren.