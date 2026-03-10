Baby Yoda spricht auch nicht in The Mandalorian & Grogu

HQ

Nach der Enthüllung einer bestimmten Vaterschaft in der Originaltrilogie finden wir wahrscheinlich in der TV-Serie The Mandalorian die zweitbeste Wendung im Star Wars-Universum. Wir sprechen natürlich von der Figur, die lange als Baby Yoda bekannt war und die ein großes Rätsel bleibt.

Heute wissen wir, dass die Figur Grogu heißt und eine Kraft im Umgang mit der Macht ist, aber viel mehr wissen wir nicht. Eine Erklärung dafür ist natürlich, dass Grogu nicht besonders gesprächig ist und kein einziges Wort sagt. Und es scheint, dass dies noch eine ganze Weile so bleiben wird. Dies wurde von der ehemaligen Star-Wars-Chefin Kathleen Kennedy in einem Interview mit Variety enthüllt.

Wenn sie über den kommenden Film The Mandalorian & Grogu spricht, in dem Din Djarin und Grogu ihr bisher größtes Abenteuer begeben, erklärt sie:

"Ein weiteres perfektes Beispiel für einen Charakter, der Emotionen zeigen und mit dem man verbunden sein muss, und er sagt kein Wort."

Sie bestätigt, dass dies auch für den Spielfilm gilt, sodass jeder, der hofft, Grogu mit Babystimme sprechen zu hören und Sätze in zufälliger Reihenfolge wie Yoda sagen zu hören, weiter warten muss.

The Mandalorian & Grogu, mit einer Starbesetzung, feiert am 22. Mai Premiere in den Kinos. Neben Pedro Pascal als Din Djarin finden wir auch Hollywood-Prominente wie Sigourney Weaver und Jeremy Allen White. Vielleicht etwas, worauf man sich freuen kann?